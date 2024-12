Quotidiano.net - Volevano uccidere papa Francesco. Il Pontefice: “Scampato a due attentati”

Roma, 17 dicembre 2024 -. La rivelazione choc arriva nel giorno del compleanno del, che oggi compie 88 anni. "Le sue parole e i suoi insegnamenti sono fonte di ispirazione per tutti noi”, gli rende omaggio il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La rivelazione choc è contenuta nell’ autobiografia ‘Spera’, che uscirà a gennaio, anticipata dal ‘Corsera’ e da ‘Repubblica’.a dueDurante il viaggio in Iraq nel 2021, Bergoglio èad un duplice attentato organizzato da alcuni kamikaze tra cui una giovane donna. “Il viaggio in Iraq mi era stato sconsigliato da tutti - ricorda- ma io volevo andare fino in fondo. Sentivo che dovevo”. La donna kamikaze La gendarmeria vaticana era stata informata dai servizi segreti britannici: una donna imbottita di esplosivo si stava dirigendo verso Mosul pronta a farsi esplodere durante la visita del