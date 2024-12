Ultras contro il Milan la protesta al gala per i 125 anni | Non c’è nulla da festeggiare Cardinale vendi – Il video

Leggi su Open.online

Prosegue la contestazione da parte dei tifosi della società e la squadra, sprofondata all’ottavo posto in classifica. Dopo i fischi e i cori al termine della gara col Genoa di ieri a San Siro, le proteste della tifoseria rossonera sono continuate anche stasera, all’esterno della location dove era in corso la festa per i 125dalla fondazione del club con una cena diper dipendenti e partner.Fuori dal locale sono stati esposti due striscioni: «Dirigenti incapaci, società senza ambizione. Non siete all’altezza della nostra storia», e «Giocatori senza voglia e dignità, siete lo specchio di questa proprietà». Una frustrazione poi veicolata anche in contestazione dirette a giocatori e dirigenti al loro arrivo. «devi vendere», «Tirate fuori i c***ni», e ancora «C’avete rotto il c***o», alcuni dei cori intonati daglidella Curva Sud, in forza di 2-300 persone secondo la Gazzetta dello Sport.