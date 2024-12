Metropolitanmagazine.it - Timothée Chalamet si trasforma: arrivano i bleach hair (e un omaggio a Bob Dylan che fa impazzire i fan)

non smette mai di sorprendere. L’attore, amato per i suoi ricci castani iconici, ha lasciato i fan senza parole quando ha debuttato con una chioma biondo miele alla prima del suo nuovo film A Complete Unknown. Lazione, completata da un berretto blu, baffi e pizzetto, ha resoquasi irriconoscibile, scatenando una vera e propria tempesta di commenti sui social.cambia look e diventa biondo: ma c’è un motivoNonostante il nuovo look abbia suscitato stupore, c’è una ragione precisa dietro questazione: renderea Bob. Nel film,interpreta il leggendario musicista e ha deciso di ispirarsi a un preciso momento della carriera di, riproponendo uno stile iconico che il cantante sfoggiò al Sundance Film Festival del 2003.