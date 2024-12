Unlimitednews.it - Teatro Massimo Palermo, a Jean-Sèbastien Colau il GD Awards 2024

(ITALPRESS) – “Miglior direttore di Compagnia italiana di danza” con questo importante riconoscimento, assegnato dalla redazione de “Il Giornale della Danza” e da tutti i suoi lettori, il direttore del Corpo di ballo deldivince il GD. Un riconoscimento che premia l’impegno e la creatività del direttore e coreografo che da quasi tre anni è stato chiamato alla guida del Corpo di ballo deldi, e che attesta il successo degli spettacoli proposti, come Lo schiaccianoci “siciliano”, in scena in questi giorni al.“E’ con immensa gioia e profonda gratitudine che ricevo questo premio, che significa così tanto per me – dice. Desidero innanzitutto ringraziare calorosamente “Il Giornale della Danza”, insieme a Sara Zuccari, Lorena Coppola e Michele Olivieri.