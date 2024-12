Quotidiano.net - Sussidio di disoccupazione. La stretta sulla Naspi. “Così evitiamo i furbetti”

Roma, 17 dicembre 2024 – Arriva con la manovra lasui cosiddetti “della”, su coloro che si fanno licenziare, invece di dimettersi, per ottenere l’indennità di. A spiegare la finalità dell’intervento inserito nella manovra le parole della ministra Marina Calderone: “L’emendamento dei relatori al Bilancio attiene alla situazione in cui vi sono l’interruzione di un rapporto di lavoro in seguito a dimissioni volontarie del lavoratore e l’instaurazione di un altro rapporto di lavoro di brevissima durata che si conclude con un licenziamento. Ha una finalità anti-elusiva”. Per comprendere sino in fondo le ragioni che hanno portato alla misura vale la pena fare un passo indietro. Il fenomeno elusivo che si punta a contrastare nasce dalla pratica di camuffare le dimissioni volontarie con il licenziamento per ottenere la