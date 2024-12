Ilfattoquotidiano.it - Stipendi dei ministri non parlamentari, salta l’equiparazione: il governo costretto alla retromarcia, “solo rimborsi trasferte”

Che fosse stato un passo falso, almeno dal punto di vista della comunicazione politica, lo si era capito subito. Ma a dare la mazzata finale a un provvedimento che aveva fatto discutere (e criticare il) fin dall’inizio sono state in tarda serata le parole di Guido Crosetto: “Abbiamo chiesto ai relatori di ritirarlo ed evitare inutili polemiche. Ciò che non sarebbe comprensibile per altre professioni, che due persone che fanno lo stesso lavoro abbiano trattamenti diversi, per chi fa politica deve essere messo in conto”, ha dichiarato il titolare della Difesa.E così, al termine di una notte piuttosto movimentata per la Manovra di Bilancio, il provvedimento non c’è più, almeno com’era stato pensato: glideie dei sottosegretari nonnon saranno equiparati a quelli dei colleghi elettiCamera o al Senato.