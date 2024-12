Ilrestodelcarlino.it - "Si vive bene se ci sono socialità e cultura"

Lo sguardo di un intellettuale sul significato dissere per la nostra città. Ed eccolo condensato il pensiero di Roberto Mercadini, ricercatore, drammaturgo, scrittore. "Viviamoperché sappiamo coniugare la capacità di goderci la vita con il piacere del lavoro. Due cose che in tante altre città vanno disgiunte. Cito ad esempio il milanese imbruttito che pensa solo a lavorare, oppure al romano ‘ce piace de magnà e nun de lavorà’. Una dicotomia, si badi, che non è solo nord/sud .’. Per noi darci da fare fa parte delle gioie dell’esistenza". Gli indicatori dicono che la sicurezza c’è, ma in tanti denunciano una percezione contraria. Come mai? "Attenti a non ascoltare solo la pancia. Credo che qui da noi la violenza, negli anni, sia molto diminuita. La Romagna in passato è stato un luogo realmente violento.