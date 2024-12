Ilrestodelcarlino.it - Si attende il nuovo anno con "Reggio di Luna"

Emilia, 17 dicembre 2024 - Per il 31 dicembreEmilia è pronta ad accogliere “di”. Una nuova festa, unconcept in programma dalle 22 di San Silvestro in piazza Martiri del 7 Luglio, in centro storico. L’immaginario scelto per l’iniziativa, attinge al mondo degli storici vintagepark. Momenti tanto attesi per le famiglie, costellati di luci e balocchi dove la cittadinanza si ritrovava per condividere dei momenti di sano e semplice divertimento. E’ questo infatti l’obiettivo della manifestazione: offrire una serata che possa abbracciare i gusti di un pubblico variegato con la promessa di far divertire le diverse generazioni. La direzione artistica dell’evento sarà a cura di Simone Ranieri – già ideatore di show per eventi internazionali quali il “World children’s day” con Papa Francesco presso lo Stadio Olimpico di Roma e di molteplici cerimonie televisive per il Giro d’Italia – che aEmilia presenta lo spettacolo “di”.