Sessantenne perde tutto | ora vive per strada nell' indifferenza generale

Chieti - Avvocato denuncia la vicenda di un uomo di San Salvo, abbandonato dalle istituzioni e costretto a dormire su una panchina al freddo. A San Salvo, un uomo di 60 anni ha perso prima il lavoro e poi la casa, ritrovandosi are per. La sua storia è stata resa pubblica dall'avvocato Walter Pracilio, che denuncia l'delle istituzioni locali. L'uomo, avvolto in un giubbotto insufficiente per le rigide temperature di dicembre, dorme su una panchina, sperando ogni giorno in un cambiamento che tarda ad arrivare. Secondo l'avvocato Pracilio, le istituzioni e le organizzazioni umanitarie di San Salvo e della vicina Vasto sembrano ignorare la sua situazione, evidenziando un sistema burocratico inefficace che lascia le persone in difficoltà senza supporto concreto. Con l'avvicinarsi delle feste natalizie, emerge un quadro desolante di una società che ha smarrito la sua umanità.