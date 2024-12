Unlimitednews.it - Schifani inaugura nuova sala operatoria “Sinergia pubblico e privato”

PALERMO (ITALPRESS) – “Il mio governo ha sempre creduto nellatrae l’zione di oggi, all’interno di una struttura di eccellenza come il Maria Eleonora Hospital, che fa parte di un gruppo di rilievo internazionale, ne è la conferma. Riteniamo che il contributo dei privati all’avanguardia sia elemento importante per raggiungere, al fianco della sanità pubblica, gli obiettivi in tema di salute che ci siamo prefissati nell’interesse dei siciliani”. Lo ha detto il presidente della Regione, Renato, all’zione dellaibrida del Maria Eleonora Hospital di Palermo, che fa parte di Gvm Care & Research.era accompagnato dall’amministratore delegato della struttura, Massimordino, e dal presidente del gruppo, Ettore Sansavini.