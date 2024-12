Anteprima24.it - Prodotte le prime bottiglie di olio del Comune di Paduli, il sindaco Vessichelli: “Simbolo di un’eccellenza, punteremo su turismo oleario”

Tempo di lettura: < 1 minutoIldiha prodotto l’a marchio municipale, annualità 2024. “Il– spiega ilDomenico– deve essere un facilitatore e una leva di sviluppo e promozione delle eccellenze del territorio. Il territorio comunale padulese ha una vocazione rinomata per questo prodotto,del Made in Italy e della genuinità agroalimentare e lea marchio comunale sono una icona di quello che dovrà diventare un brand territoriale”.“Naturalmente le, da olive lavorate da un frantoio locale, non sono destinate alla commercializzazione, al contrario sono utilizzate dala scopo promozionale per diffondere il marchio dell’padulese: quest’prima e più che un prodotto alimentare è undi un modello agricolo, di dimensioni contenute, ma di elevata qualità.