Lanazione.it - Preso il giovane rapinatore. Era l’incubo dei commercianti

Avrebbe minacciato il titolare di una tabaccheria di Perugia con una pistola per poi pestarlo. E scappare con il bottino di 150 euro in contanti. Nella stessa giornata, avrebbe rubato la borsa di una dipendente di Ferrovie dello Stato dopo essere entrato nell’ufficio della donna, per poi utilizzare il bancomat per fare acquisti. La polizia ha individuato il presunto responsabile, si tratterebbe di un marocchino di 30 anni nei confronti dei quali, su richiesta della Procura di Perugia, ha eseguito un fermo di indiziato di delitto. L’uomo è stato identificato grazie alle indagini svolte dalla squadra mobile, partendo dal colpo in tabaccheria e dalle testimonianze raccolte. Le indagini stesse hanno fatto poi emergere indizi tali da far ritenere agli investigatori che il sospettato potesse essere lo stesso che aveva rubato la borsa della dipendente di Fs.