Ilrestodelcarlino.it - Pestato a sangue nel cortile della scuola

San Lazzaro, 17 dicembre 2024 – Un regolamento di conti, per motivi personali, portato a termine nel. Nei guai due 16enni. Attimi di panico, il 2 dicembre scorso, neldell’istituto Mattei, durante un intervallo tra una lezione e l’altra. Stando a quanto ricostruito fino ad ora due studenti sedicenni, uno italiano e uno di nazionalità rumena, avrebbero aggredito a pugni e testate, un compagno di, un 19enne anch’egli di nazionalità rumena. I motivi dell’aggressione, che sarebbero personali, non sono ancora stati del tutto chiariti. Quel che è certo è che l’aggressione si sarebbe scatenata all’improvviso, dopo alcuni insulti da parte dei 16enni nei confronti del compagno più grande. Alcuni docenti e inservientiavrebbero sentito gli altri studenti gridare, per poi accorgersi di cosa stava succedendo.