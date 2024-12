Panorama.it - Pensioni in Italia: allarme sostenibilità tra denatalità e invecchiamento

Ladelleinè a rischio. Pochi nuovi nati, meno giovani lavoratori contribuenti,della popolazione, aumento dell’inflazione e una spesastica ben oltre la media del resto. E così il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Inps (Civ) ha lanciato l’: è a rischio l'equilibrio finanziario del sistemastico.Nel 2023 la spesa per leha superato i 300 miliardi di euro (il 15,2% del Pil). L’è al top della classifica europea dei Paesi che spendono di più per lerispetto al Pil, insieme alla Grecia. E aumenta sempre più la dipendenza tra “giovani” e over sessantaquattrenni. In Europa in media è del 36%, nel nostro Paese è del 41%. Vuol dire 4 giovani per 1 anziano. Con lae l’aumento dell’aspettativa di vita (che il Censimento 2023 ha fotografato proprio ieri) lo squilibrio del sistemastico preoccupa.