Inter-news.it - Paventi: «Inter, atteggiamento mentale diverso! Cambiati dopo Leverkusen»

Leggi su Inter-news.it

in collegamento da Milano con gli studi di Sky Sport, ha analizzato la vittoria dell’facendo riferimento al post-partita della sfida persa contro il BayerLA CHAMPIONS LEAGUE – Andreasottolinea un aspetto non di poco conto relativo alla grande reazione dell’: «Se andiamo a rivedere l’azione del secondo gol dell’, c’è unnon solo tattico di supremazia nel momento in cui tu sblocchi la partita, che l’ha fatto vedere in altre occasioni. Quest’anno era successo anche contro l’Atalanta, ma ieri il modo in cui ha avvolto la Lazio e com’è riuscita a fare quattro gol tra primo e secondo tempo, dà l’idea della forzadi questa squadra, oltre che tattica e tecnica. È una squadra preparata benissimo, sta bene fisicamente e sta bene mentalmente.