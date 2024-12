Lanazione.it - Palio di Sansepolcro e d’Italia. I balestrieri vincono la sfida. Riconoscimento nazionale in tv

Dal pomeriggio di domenica 15 dicembre, ildella Balestra diè anche il "" 2024, dal nome della trasmissione di Rai Due che ha appena completato la prima edizione. Ed è festa grande per idel Borgo, da condividere con gli amici di Gubbio, perché le due città sono le grandi protagoniste della "riconduzione" (non rievocazione), in quanto da secoli lasi disputa ininterrottamente. La giuria composta dagli studenti del liceo artistico di Grottaferrata, con la loro insegnante, non ha avuto dubbi nello scegliere fra i dieci candidati al titolo ed è stata un’emozione nel momento in cui lo studente portavoce ha indicato il nome di, dicendo: "Ha una piazza bellissima ed è patria di meravigliosi artisti". Poco prima, una ragazza aveva dichiarato: "Siamo rimasti colpiti da Piero della Francesca, che partecipava ai giochi della balestra".