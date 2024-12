Tpi.it - Onu: un milione di rifugiati potrebbero tornare in Siria entro giugno

Almeno undiriintra gennaio e2025, in seguito alla caduta del regime di Bashar al-Assad e alla fuga del dittatore in Russia. “Ci aspettiamo di vedere undini ri(in patria, ndr) tra gennaio edel prossimo anno”, ha affermato Rema Jamous Imseis, direttrice dell’Ufficio per il Medio Oriente e il Nord Africa dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i(Unhcr), durante una conferenza stampa al Palazzo delle Nazioni di Ginevra.“Oggi l’Unhcr ha pubblicato un Piano di preparazione e risposta per la, con cui chiede di stanziare 310 milioni di dollari per far fronte alle esigenze critiche di undini che si prevede arriveranno intra gennaio e2025, nell’ambito di movimenti spontanei e organizzati dai governi ospitanti dei Paesi vicini”, ha aggiunto.