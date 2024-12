Giornalettismo.com - Nei nuovi ascolti televisivi non solo tv, ma anche tablet e smartphone

L’introduzione di un nuovo sistema di calcolo deglise oggi è sempre più obsoleto chiamarli così) va di pari passo con l’evoluzione della tecnologia e delle abitudini di fruizione degli spettatori. Infatti, se è vero che il dato di utilizzo di un televisione è in continuo calo da anni (a esclusione dei grandi eventi), è altrettanto vero che parte del pubblico ha iniziato a utilizzare app e piattaforme da pc,per vedere programmi in diretta (oon demand). Per questo motivo lo Standard Total Audience di Auditel che farà il suo esordio (in termini di risultati) a partire da lunedì 30 dicembre 2024, sembra essere lo strumento più adatto per la realizzazione delle metriche relative aglitv. Soprattutto per quel che riguarda la contrattazione per la vendita di spazi pubblicitari.