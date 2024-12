Lapresse.it - ‘Ndrangheta, annullate condanne processo ‘Stragista’: appello da rifare

La Corte di Cassazione, ha deciso: ilsulla ’Ndrangheta stragista torna in aula, si farà un nuovoa Reggio Calabria. Annullata la sentenza impugnata nei confronti degli imputati Giuseppe Graviano e Rocco Santo Filippone – condannati all’ergastolo nel 2023 – per i tre capi d’imputazione che riguardano l’omicidio dei carabinieri Fava e Garofalo, uccisi in un agguato il 18 gennaio 1994 lungo l’autostrada Salerno-Reggio Calabria, a Scilla, e per gli attentati di fine 1993, ai danni di altre due pattuglie dell’Arma, il tentato omicidio dei carabinieri Pasqua e Ricciardo e il tentato omicidio dei carabinieri Musicò e Serra.La restante parte del ricorso di Rocco Santo Filippone è stata invece rigettato. Dichiarata definitiva la responsabilità penale dell’imputato per l’accusa di associazione mafiosa.