Natale a Roma e dintorni | tra musica teatro e magia per tutta la famiglia

Leggi su Funweek.it

Ilè il momento perfetto per immergersi nelladi, tra concerti diclassica, spettacoli teatrali e appuntamenti per grandi e piccoli. Ecco una selezione di eventi imperdibili che renderanno questo periodo ancora più speciale.Il Festival Liszt chiude col Concerto diI Castellini si trasformano in una suggestiva cornice per il Festival Liszt, il più longevo d’Italia e tra i più prestigiosi in Europa: questo evento unisce laclassica al patrimonio artistico del territorio, celebrando la figura del grande compositore Franz Liszt. Il 19 dicembre, ore 19 presso la Chiesa S. Tommaso da Villanova, Castel Gandolfo, l’atmosfera intima della cripta ospiterà il Trio Carnaval, un giovane ensemble che eseguirà un programma dedicato a Schumann e Dvo?ák.