Ilnapolista.it - Napoli, i tre scudetti celebrati con le maglie originali: la mostra a Nola

Leggi su Ilnapolista.it

La festa scudetto delcontinua; dopo il film “Sarò con te” lanciato in primavera al cinema e disponibile ora sulla piattaforma Netflix, è stata lanciata una nuova iniziativa.I festeggiamenti dei tredelattraverso lePresso il Cam (Cammarota Antonio Museum) di(NA), si sono riuniti i collezionisti provenienti da tutta Italia per raccontare i trevinti dalattraverso leindossate dai giocatori in quelle stagioni.Da Maradona a Giordano, fino ad arrivare a Osimhen e Kvaratskhelia, la suggestivache riporta ai tre viaggi degli azzurri.Marotta: «Ilè una candidata allo scudetto. Gran merito a Conte che è un vincente» (un mese fa)Marotta, presidente dell’Inter, ha parlato a Dazn prima della partita con ila San Siro.