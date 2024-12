Biccy.it - Michele viola le regole di Uomini e Donne: “Scoppia lo scandalo”

Leggi su Biccy.it

Oggi è stata registrata una puntata decisamente particolare di. Uno dei tronisti ha trasgredito ledel programma ed è stato sgamato.Longobardi pare abbia creato dei profili Instagram fake, con i quali avrebbe scritto alle sue corteggiatrici. Una delle ragazze ha vuotato il sacco con la produzione e alla fine il ragazzo ha ammesso tutto. In studio sono rimasti solo Longobardi, due corteggiatrici e dei membri della redazione e il tronista ha chiesto a Maria De Filippi se avrebbe potuto rimanere nel programma. La conduttrice ha spiegato che saranno le corteggiatrici a decidere cosa fare e le ragazze si sono prese del tempo per pensare.Ma quando fanno ste cose non lo sanno che primo o poi quelli della redazione li sgamano, darimango proprio scioccata #pic.