Ilrestodelcarlino.it - Meno qualità nella nostra vita. La provincia perde 13 posizioni

terreno lasulladellae in un solo anno retrocede di ben 13classifica nazi onale, occupando nel 2024 il trentottesimo posto. Ad attestarlo è l’indagine del Sole 24 Ore che ogni anno misura il benessere in Italia. Pesaro e Urbino si aggiudica la performance peggiore di tutte le Marche: l’unica altracheè Ancona, mentre tutte le avanzano (Ascoli Piceno è addirittura decima in classifica). Pesaro e Urbinoin cinque delle sei macro categorie prese in considerazione del Sole 24 ore, salvandosi soltanto alla voce "Cultura e Tempo libero", dove rispetto al 2023 guadagna tre. Risultati in calo invece per quanto riguarda ricchezza, lavoro, sicurezza e ambiente. La migliore performance dellaviene rilevata alla voce "mortalità ebile", dove Pesaro e Urbino si piazza al primo posto tra tutte le realtà italiane.