Ilfoglio.it - Manuale di conversazione per spiegare la tossicità dei dazi di Trump

Leggi su Ilfoglio.it

Una tariffa del 10 per cento su tutte le importazioni, che salirà al 25 per cento per i prodotti provenienti da Canada e Messico e al 60 per cento per i prodotti cinesi. Nelle intenzioni di, iservono sia a negoziare accordi più vantaggiosi con i partner commerciali, sia a promuovere l’immagine di un’amministrazione forte che antepone gli interessi dei cittadini statunitensi agli equilibri internazionali. Ma le politiche protezionistiche tutelano davvero consumatori e lavoratori? Nelle guerre commerciali, chi sono i vincitori? Iagiscono come una combinazione di tasse sul consumo e sussidi alla produzione. I consumatori sono costretti a pagare prezzi più alti per i loro acquisti, perché i beni tassati costano di più e i beni prodotti negli Stati Uniti sono realizzati utilizzando energia, materie prime e beni intermedi a propria volta potenzialmente tassati, e quindi con un prezzo più elevato.