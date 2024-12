ManovraMinistri non eletti | ok rimborsi

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

22.15 Approvato dalla Commissione Bilancio della Camera l'emendamento riformulato dei relatori alla manovra sul trattamento economico dei ministri e i sottosegretari non parlamentari. L'ultima stesura del testo prevede che ministri e sottosegretari non parlatari e non residenti a Roma abbiano diritto al rimborso delle spese di trasferta"da e per il domicilio o la residenza" per l'espletamento delle proprie funzioni.Per finanziare la misura viene istituito presso la presidenza del CdM un fondo di di 500.000 euro dal 2025.