Madonna lavora al nuovo album | Confessions on a Dance Floor 2?

Il 2025 sarà l’anno dei grandi ritorni pop, perché oltre al comeback di Lady Gaga avremo anche quello della regina del pop.poco fa su Instagram ha annunciato che in questi mesi hato alla sua nuova musica insieme a Stuart Price, uno dei produttori dell’del 2005,on a.“re alla mia nuova musica con Stuart Price in questi ultimi mesi è stata una medicina per la mia anima. Scrivere canzoni e fare musica è l’unica area in cui non ho bisogno di chiedere il permesso a nessuno. Sono così emozionata di condividerlo con voi. Chi vuole ascoltare della nuova musica nel 2025?”La Ciccone su Twitter ha anche sganciato la bomba: “on a2?“. Che è un po’ come se Britney Spears annunciasse un sequel di Blackout o Lady Gaga il suo Born This Way 2.