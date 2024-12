Luigi Mangione incriminato per «omicidio come atto di terrorismo»

Leggi su Open.online

È statoperdi primo grado, ossia volontario e aggravato,, il 26enne accusato di aver sparato e ucciso il Ceo di UnitedHealtCare a New York. L’è avvenuto lo scorso 4 dicembre fuori da un hotel a Manhattan. Brian Thompson è morto per le ferite d’arma da fuoco inflitte da distanza ravvicinata. Cinque giorni più tardi,è stato individuato in un McDonald’s in Pennsylvania ed è stato arrestato dalla polizia. Si è trattato di undi, questa la tesi del procuratore di Manhattan Alvin Bragg, che ha annunciato la decisione del grand giurì che dà il via al processo. Secondo l’accusa, l’azione era intesa «a intimidire la popolazione civile» e «influenzare con questola condotta delle autorità». La prima udienza avrà luogo in Pennsylvania giovedì 19 dicembre, e in quella occasionecomparirà nell’aula di tribunale.