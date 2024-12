Oasport.it - LIVE Monza-Fenerbahce Istanbul 1-0, Champions League volley in DIRETTA: secondo set punto a punto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA24-21 Sbaglia dai 9 metri anche Drzyga. 3 set point.23-21 Lungo il servizio di Averill.23-20 Grandissimo colpo di Szwarc che piazza l’attacco al centro del campo dove non c’è nessuno.22-20 Diagonale vincente di Gulmezoglu. Per poco non riesce la difesa a Cachopa.22-19 Szwarc passa alto sulle mani del muro.21-19 Karyagin passa tra il muro disfruttando il mal posizionamento di Averill.21-18 Mani out di Zaytsev,TIME OUT FENERBACHE MEDICANA20-18 MOOOONSTER BLOCK ZAYTSEV!! Muro perfetto del numero 24 dicon la palla che ricade nel metro. Nuovamente +2 per la Mint Vero.19-18 Primo tempo vincente di AverillTIME OUT MINT VERO18-18 Lungo l’attacco di Zaytsev che cercava le mani alte del muro.18-17 Diagonale stretta di Luburic.