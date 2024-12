Inter-news.it - L’Inter e il mercato, presente e futuro: ‘Sfruttare un aspetto’ – Sky

Leggi su Inter-news.it

Il punto della situazione in merito aldi gennaio del, dopo l’importante vittoria di ieri contro la Lazio. Si avvicina la finestra di riparazione.– Matteo Barzaghi a Sky Sport 24 fa il punto sulla situazionedei nerazzurri. Il giornalista si esprime così riguardo ildeldi gennaio: «Per gennaioè già pronta. Ha alternative in ogni ruolo. È stata costruita in maniera intelligente sfruttando le occasioni di. Se parliamo in chiave futura qualcosa andrà rivisto, ma in estate probabilmente. Qualcosa andrà fatto in attacco per avere un parco attaccanti più completo. Trovare anche validi sostituti ai due titolari. Si aspettano risposte da Taremi ed Arnautovic. Anche dietro si può fare qualcosa. Magari un difensore giovane, che può far rifiatare Francesco Acerbi e Stefan De Vrij».