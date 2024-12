Ilrestodelcarlino.it - La Vela Ancona si impone con la Rari Nantes Camogli tra le formazioni favorite per la vittoria del girone

Fermo per la sosta il campionato di A1 femminile, in A2 maschile grande prova dellache è andata a conquistare un importantissimo successo, sabato scorso al Passetto contro la, tra leper ladel. I dorici allenati da coach Marco Risso hanno vinto per 11-7 centrando così il terzo risultato utile consecutivo che ha permesso loro di risalire al settimo posto nella classifica provvisoria. Unafrutto dell’estrema intensità difensiva e di altrettanta concretezza in fase di conclusione. La partita non comincia bene, per i ragazzi di Risso, sotto 0-2 per altrettanti rigori trasformati da Mugnaini. I dorici però non si perdono d’animo e con un minibreak di 3-0, due reti di Zurita e una di Diego Bartolucci in superiorità, arrivano al primo intervallo sul 3-2.