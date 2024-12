Calciomercato.it - La Juventus torna alla vittoria: si riaccende Vlahovic, 4-0 facile al Cagliari

La squadra di Thiago Motta liquida senza difficoltà quella di Nicola e stacca il pass per i quarti di Coppa Italia: il poker finale lo realizza Nico GonzalezLasi mette alle spalle il pari col Venezia con un 3-0contro ilnel match valevole per gli ottavi di Coppa Italia. Ai quarti i bianconeri se la vedranno con l’Empoli, che ha eliminato la Fiorentina.migliore in campo di(LaPresse) – calciomercato.itAll’Allianz Stadium i bianconeri partono col freno a mano tirato, rischiando di andar subito sotto: salva Di Gregorio su Lapadula. Il vantaggio arriva allo scadere del primo tempo, conbravo e lesto a girarsi in area di rigore e poi a battere a rete.Nella ripresa passerella Juve, con i sardi incapaci di dare un cenno di vita.