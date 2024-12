Terzotemponapoli.com - Infortunio Buongiorno, il Napoli accelera sul mercato

L’di Alessandroi piani delper ildi gennaio. Così esordisce Sportmediaset parlando del difensore partenopeo. A causa della frattura di due vertebre lombari, l’ex granata non sarà a disposizione per oltre un mese e Antonio Conte avrebbe già chiesto un rinforzo per puntellare la rosa nel reparto arretrato e consentire al giocatore di recuperare con più calma e sicurezza., i profili preferitiProfili alla mano, con situazioni molto diverse, al momento i nomi più caldi per tamponare o risolvere l’emergenza sarebbero tre: Luiz Felipe, Danilo e Kiwior.Per quanto riguarda l’ex Lazio, svincolato dall’Al-Ittihad, si tratterebbe di un affare a parametro zero e Manna dovrebbe soltanto raggiungere un’intesa economica col giocatore per aggregarlo subito al resto della squadra.