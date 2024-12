Napolipiu.com - Infortunio Buongiorno, altro che Kiwior: Conte ha un nome in mente

cheha unin">Il tecnico del Napoli deve fare i conti con lo stop del difensore centrale. Sul mercato, spunta un vecchio pupillo dell’allenatore.Il Napoli si prepara a intervenire sul mercato dopo l‘di Alessandro. L’assenza del difensore centrale, vero e proprio pilastro della retroguardia azzurra, costringe la dirigenza partenopea a rivedere le strategie per la sessione di gennaio.Se finora Jakubdell’Arsenal sembrava essere in cima alla lista dei desideri, le carte in tavola potrebbero cambiare rapida. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Antonioavrebbe già individuato il profilo ideale per rinforzare il reparto arretrato.Il tecnico salentino, che deve fare i conti con l’assenza del suo totem difensivo, starebbe spingendo per riabbracciare un suo ex pupillo: Milan Skriniar.