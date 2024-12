Ilnapolista.it - Il Napoli spopola su Wikipedia: è la pagina calcistica più visualizzata del 2024 in Italia

Leggi su Ilnapolista.it

E’ stata stilata da Wikimediala classifica dei nomi più letti nel nostro Paese su; nella top 10 è presente anche il.Primo posto Sinner, secondo il: le paginepiù viste nelinAl primo posto c’è Jannik Sinner, che ha vinto anche qui: la suaè stata5.023.355 volte. Il doppio del secondo classificato, che è l’Ssc, con 2.863.957 visite.L’ottavo posto se lo prende l’Europeo di calciotenutosi in Germania quest’estate, 1.781.970 visualizzazioni della.Di poco fuori dalla top 10 c’è Jasmine Paolini, 1.551.180 visite; più della Juventus, che ne ha totalizzate 1.524.324.“Le scorciatoie non esistono”, l’analisi della citazione di Conte“Le scorciatoie non esistono” è il manifesto dell’anti-retorica.