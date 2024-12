Lanazione.it - Il consiglio comunale di Poppi discuterà il nuovo regolamento sulla tassa di soggiorno

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 17 dicembre 2024 – Ildiilsull’imposta di. L’appuntamento, fissato per la seduta di giovedì 19 dicembre, dà seguito alla segnalazione del gruppo di opposizionenel Cuore che aveva denunciato le incongruenze dell’azione amministrativa rispetto alle modalità e alla tariffa di questa. La giunta aveva infatti emesso una delibera in cui fissava l’imposta unica di“pari a € 2,00 al giorno per persona per i primi sette giorni di pernottamenti consecutivi”, contravvenendo a quanto previsto dal vigenteche prevedeva un tributo da applicarsi fino a un massimo di quattro pernottamenti consecutivi e da calcolare in modo graduato in relazione al valore economico del. La richiesta dinel Cuore di porre rimedio a tale incoerenza ha trovato dunque seguito nella scelta lecita ma tardiva da parte dell’amministrazione di rinnovare lo stesso