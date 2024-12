Sport.quotidiano.net - Il bollettino Allo stadio dei Marmi (ore 15) non sarà della partita lo squalificato Giovane mentre è in forte dubbio Guarino. Subito al lavoro: sabato arriva il Cosenza

Non ha perso tempo Antonio Calabro che ha rivolutoin campo i suoi ragazzi ieri pomeriggio per una seduta di scarico anche in considerazione del fatto che la Carrarese giocherà in anticipo dicontro il. Per questo match gli azzurri dovranno fare a meno di Samuel(nella foto) che era in diffida ed è stato ammonito a Brescia. Per il centrocampista in prestito dall’Atalanta, diventato ormai un punto fermo nelle rotazionimediana, scatterà il turno di qualifica. Al suo posto potrebbe rivedersi Capezzi, se verrà riproposta una linea a cinque, ma non è escluso che la squadra possa anche tornare al 3-4-2-1. L’altro elemento inè Gabriele, uscito al 67’ per un affaticamento al flessore. Mister Calabro ha spiegato che c’era da mettere nel conto che un giocatore che non disputava due gare di fila da quasi due anni potesse avere dei contrattempi.