Green Deal slitta la legge Ue contro la deforestazione | rinviate di un anno le nuove regole ma nessuna modifica al testo

di unl’entrata in vigore dello Eudr, il regolamento europeola. Oggi, martedì 17 dicembre, il parlamento Ue ha votato il via libera al posticipo del provvedimento, uno dei più ambiziosi ma anche contestati del. Il rinvio è passato con 546 voti favorevoli, 97 contrari e 7 astenuti e mette con ogni probabilità la parola fine a una contesa politica che va avanti ormai da inizioe ha rischiato di mandare in frantumi la cosiddetta «maggioranza Ursula», composta da Popolari, Socialisti e Liberali. Ora che il rinvio dello Eudr ha ottenuto il via libera del parlamento, tocca al Consiglio ratificare ufficialmente la decisione. A quel punto, leeuropeelaentrerin vigore il il 30 dicembre 2025 per le grandi aziende e il 30 giugno 2026 per le Pmi, anziché rispettivamente il 30 dicembre 2024 e il 30 giugno 2025.