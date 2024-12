Isaechia.it - Grande Fratello, il ritorno di Stefania Orlando nella Casa non va proprio giù a Patrizia De Blanck: le dure frecciatine social

Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la diciottesima puntata del(QUI per leggere il resoconto), durante la qualeed Eva Grimaldi hanno fatto il loro ingresso inin qualità di concorrenti ufficiali.Entrambe avevano già partecipato al reality show condotto da Alfonso Signorini in passato e il loro percorso all’interno dellaera stato particolarmente apprezzato dai telespettatori, che sognavano di rivederle in.Chi però non sembra aver minimamente apprezzato ilnel reality diè stataDe, anche lei ex concorrente del programma, la quale ieri sera suisi è lasciata andare ad alcuni commenti al vetriolo contro l’ex coinquilina.serie di commenti pubblicati sui, la contessa ha affermato di non essersi dimenticata di ciò che è accaduto tra loro all’interno dellae l’ha anche definita “strega” e “vipera”:Strega, la strega è tornata.