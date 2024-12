Lettera43.it - Germania, la partita di Sahra Wagenknecht e il risiko delle alleanze

Leggi su Lettera43.it

Con la sfiducia al cancelliere socialdemocratico Olaf Scholz si è aperta la campagna elettorale per le elezioni tedesche del 23 febbraio. La data deve essere ancora confermata dal presidente Frank-Walter Steinmeier, ma si tratta di una pura formalità. Archiviata dunque la Coalizione Semaforo – l’alleanza tra la Spd, i verdi e liberali – ogni partito d’ora in avanti gioca per sé, alla ricerca del consenso popolare da tradurre in seggi al futuro Bundestag, il parlamento nazionale a Berlino.Olaf Scholz (Getty Images).Alle elezioni di febbraio, liberali e Linke rischiano di restare fuori dal BundestagI sondaggi da tempo preannunciano la vittoria dell’Unione Cdu-Csu guidata da Friedrich Merz, già cancelliere in pectore, che potrà scegliersi uno o forse due alleati. I conservatori appaiono ormai irraggiungibili con oltre il 30 per cento, seguiti dalla destra radicale dell’Alternative für Deutschland con il 18 per cento, dalla Spd di Scholz al 16, dai verdi al 13 e dal Bündniscon il 6 per cento.