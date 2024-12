Lopinionista.it - Dress-code per le festività natalizie 2024: le idee Gioseppo Woman

Con dicembre è arrivato il momento più atteso dell’anno, in cui l’atmosfera luminosa e avvolgente delle feste fa da protagonista indiscussa, anche al guardaroba. Per essere sempre al passo con il susseguirsi di eventi e cerimonie che caratterizzano il periodo,propone, all’interno della sua collezione FW 24-25, calzature eleganti e sofisticate, in cui la parola d’ordine è brillare.Ballerine e mocassini in pelle dalla texture metallizzata illumineranno il look natalizio con palette oro e bronzo, per un tocco chic sfavillante in linea con le ultime tendenze.Le decolleté in vera pelle conquisteranno sia le amanti dello stile classico, grazie all’allure raffinata senza tempo, sia le fashioniste più accanite, per il dettaglio gioiello che impreziosisce il modello, rendendolo un must-have per le Feste.