Tpi.it - Don Matteo 14: le anticipazioni (trama e cast) della nona puntata

Leggi su Tpi.it

Don14: leQuesta sera, martedì 17 dicembre 2024, alle ore 21.30 su Rai 1 va in onda ladi Don14, la fiction di successo con protagonista Raoul Bova che torna a vestire i panni di don Massimo. Ma quali sono lequinta? Ecco tutte le informazioni.Diego e Vittoria potrebbero avere finalmente una possibilità, se non fosse che Giulia, ormai consapevole dei sentimenti che prova per Diego, si unisce con un improbabile alleato per sabotare la nuova coppia. Il Colonnello Tommasi è stato aggredito ed è in pericolo di vita. Ma c’è di più: il luogo in cui Tommasi è stata ritrovato è legato a un evento importante del suo passato. Il Maresciallo indaga e non crede sia solo una coincidenza.