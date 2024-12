Anteprima24.it - Domani l’inaugurazione della palestra del plesso scolastico San Modesto

Tempo di lettura: < 1 minuto, mercoledì 17 dicembre alle ore 10,15, in via Palermo si svolgerà la cerimonia d’inaugurazionedelSan.“Consegneremo simbolicamente al dirigenteDomenico Zerella, che ringraziamo per la collaborazione proficua offerta anche in quest’occasione, lascolastica che è stata oggetto di un intervento di adeguamento funzionale e messa in sicurezza, finanziato con le risorse del Poc ’14-’20”, spiegano il sindaco Mastella, l’assessore alle Opere pubbliche Mario Pasquariello e il delegato alle Politiche scolastiche Marcello Palladino.“Laversava in uno stato di degrado e vetustà, ora all’interno delSanc’è uno spazio per lo sport e l’attività fisica rinnovato, sicuro e completamente rimesso a nuovo.