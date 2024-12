Linkiesta.it - Crosetto dice che l’Italia sarebbe pronta a inviare truppe di pace in Ucraina

Parlare di tregua in, guardando all’intensità degli attacchi russi di queste ore, per il ministro della Difesa Guidosembra al momento un’ipotesi lontana. «Non vedo un clima migliore, anzi: mi sembra peggiore. Vedo la volontà russa di consolidare le posizioni territoriali. Che ciò accada pensando all’eventuale tregua, tra qualche mese, è un’ipotesi. Non so se vera. Nessuno è nella testa di Putin»,a Repubblica. Ma se la tregua dovesse esserci, alloraa partecipare una missione di peacekeeping: «Leitaliane sono sempre messe a disposizione per preservare la. Se ci sarà la necessità di una forza multinazionale, ci saremo. Come per il Libano e Gaza, siamo pronti per l’».parla di una «missione corposa» perché «il loro confine è il più lungo».