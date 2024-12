Abruzzo24ore.tv - Colpo ghiotto in negozio di telefonini: rubati iPhone per 20.000 euro

Chieti - Un furto da 20.000sconvolge Vasto: ladri rubano 20da undi telefonia, indagini in corso. Un furto clamoroso ha scosso la città di Vasto, con un danno economico che supera i 20.000. La vittima di questo atto criminale è unspecializzato nella vendita, assistenza e riparazione dicellulari, preso di mira da una banda di ladri in piena notte. I malviventi hanno agito con grande determinazione, sfondando la vetrina delcon un martello per penetrare all’interno e rubare un cospicuo numero di. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, i ladri sono riusciti a portare via circa 20, un bottino che ha causato un significativo danno economico all’esercizio commerciale. Il furto, avvenuto in modo rapido e preciso, lascia pensare a un’azione premeditata da parte dei responsabili.