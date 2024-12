Tvzap.it - “C’è Posta per Te”, arriva De Martino ed è subito bufera: il motivo

News tv. “C’èper Te”,Deed è: il– Dopo un anno di assenza, C’èper te torna finalmente su Canale 5 il prossimo gennaio. Anche in quest’edizione, il programma condotto da Maria De Filippi ospiterà svariati vip ben disposti a sorprendere i protagonisti delle storie raccontate. Come i fan più attenti sapranno, la longeva trasmissione viene registrata in anticipo, dunque si conoscono già dei dettagli. ( dopo le foto)Leggi anche: “Che delusione!”. Bruno Barbieri, èsul suo panettone con Motta: ilLeggi anche: “Affari tuoi”, Stefano Dein imbarazzo: è polemica per il gesto della concorrente“C’èper Te”,Deed è: ilSono già noti alcuni degli ospiti che vedremo sul piccolo schermo al fianco di Maria De Filippi.