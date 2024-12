Lanazione.it - Caterina, vita da pastore: “Ho fatto la gavetta. Per una donna non è facile farsi accettare”

Siena, 17 dicembre 2024 – “Tanta passione, ecco quello che serve per fare il. Se ce l’hai è un lavoro duro ma non ti pesa”, mette le mani avantiCarta. Carattere tosto. Abituata a rimboccarsi le maniche. Più degli uomini che lavorano nell’allevamento di famiglia, guidato da babbo Franco. Proprio nel cuore delle crete ad Asciano. “Mi sono fatta le ossa, partendo da zero”, rivendica la 36enne diventata da poco mamma di una bella bambina, Arianna, che ha 4 mesi e mezzo. Una tradizione, dunque, quella di avere le pecore. “Siamo alla terza generazione, in realtà. Perché i bisnonni erano uno cacciatore e l’altro aveva una bottega di vino. Fu mio nonno Giovanni Costantino a venire in Toscana, era l’inizio degli anni ’60. Hail, suo figlio Franco lo stesso e adesso ci sono anche io”.