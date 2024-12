Movieplayer.it - Bluey: il film della popolare serie animata australiana è in fase di sviluppo

Leggi su Movieplayer.it

, lache racconta le avventurecagnolina, sbarca sul grande schermo: ecco quando uscirà il. Dopo mesi di speculazioni, ladi successo per bambini, che ha come protagonisti i simpatici amici a quattro zampe, sbarcherà presto sul grande schermo. Grazie a un accordo tra Disney e BBC Studios, lasarà infatti adattata in un, previsto in uscita nel 2027. La Disney detiene i diritti globali per la distribuzione nelle sale e lo streaming. Ilsarà scritto e diretto dal creatore di, Joe Brumm, ed è prodotto da Ludo Studio. Nonostante l'annuncio di Brumm del suo abbandono allaTV per concentrarsi sul, lo show continuerà senza la .