Ilrestodelcarlino.it - Un altro raid vandalico al Viale. Distrutte le tele della mostra

Danneggiata tre volte. Nessuna pietà per laa pannelli bifacciali allestita alVittoria. Le splendide foto che ritraggono Ancona nei suoi angoli e scorci più suggestivi sono finite per tre volte in unche le ha. Buchi enormi, rigature, pannelli totalmente sfondati e colpiti a calci e pugni. Non è escluso che siano stati presi anche a sassate. L’ultimo danneggiamento risale a sabato notte. "Hanno completato l’opera – commenta Danilo Antolini, dell’associazione fotografica Mascherone che ha messo a disposizione gli scatti degli associati all’organizzatore, Ludovico Scortichini, amministratore delegato di Go Word – nella notte hanno rotto gli ultimi due pannelli rimasti intatti. Siamo al terzo, nel primo ne avevano danneggiati nove, nel secondo, quattro pannelli e nel terzo gli ultimi due".