Thesocialpost.it - Tragedia a Quartucciu: due giovani cacciatori trovati morti, indagini sulla dinamica

Leggi su Thesocialpost.it

Due, Giacomo Desogus, 28 anni, e Matthias Steri, 27, sono statiprivi di vita durante la notte dai carabinieri in località Mela Murgia a, nell’hinterland di Cagliari. All’origine del decesso, secondo i primi accertamenti dei carabinieri, ci sarebbe un incidente di caccia: uno dei ragazzi avrebbe sparato accidentalmente alla nuca del secondo e, successivamente, si sarebbe tolto la vita utilizzando il fucile da caccia di proprietà dell’amico, unico titolare del porto d’armi. Leproseguono per scoprire l’esattadell’accaduto. Scoperta scioccante a: il ritrovamento dei duesenza vitaLa tranquilla mattina di caccia, iniziata come tante altre, si è tragicamente conclusa con la scoperta dei corpi senza vita di duenelle campagne di