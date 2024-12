Romadailynews.it - Traffico Roma del 16-12-2024 ore 08:30

LuceverdeBuongiorno a te Raffi con intenso questo lunedì mattina con code sulla diramazionenord della Settebagni raccordo anulare incolonnamenti sullaFiumicino tra Parco dei Medici e l’Euro cose sul grande raccordo anulare tra la Casilina e La Rustica in carreggiata esterna altre cose tra la Bufalotta La Tiburtina è tra la diramazionesud è la più lungo la carreggiata interna mentre sulla diramazioneSud si segnano file in entrata alla fine sulla Pontina da Castelno a raccordo versosu percorso Urbano della A24 code da Togliatti fino alla tangenziale est e sulla tangenziale code tra la Nomentana via dei Campi Sportivi nelle due date i rallentamenti per un incidente all’altezza della via Tiburtina direzione stadio file in entrata la capitale sulle principali strade un incidente segnalato sulla via Tiburtina con chiusura all’altezza di via del Casale di San Basilio altro incidente con rallentamenti su via Appia Nuova altezza Quadraro incidente poi con disagi al Colle Salario via Camerata Picena altezza via palmano per i dettagli di queste di altre notizie potete sito